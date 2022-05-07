Это'О рассказал, что нужно Камеруну для победы на ЧМ-2022

Легендарный африканский форвард Самюэль Это'О, поигравший за каталонскую «Барселону» и миланский «Интер», поделился мнением о шансах сборной Камеруна на чемпионате мира в Катаре.

«Не могу понять, почему Камерун не способен стать чемпионом мира? Для триумфа на мундиале не нужно быть инопланетянами или монстрами. Для успеха требуется хорошая подготовка, мощный менталитет и немного безумия», - передает слова камерунца Besoccer.

Напомним, что чемпионат мира в Катаре состоится в конце текущего года. На турнире сборная Камеруна попала в одну группу с командами Сербии, Бразилии и Швейцарии.