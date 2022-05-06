Федерация Чили потребовала от ФИФА пересмотреть результаты отборочного турнира к чемпионату мира. Поводом стал футболист Эквадора, который не имел права играть за сборную.

Речь идет о защитнике Байроне Кастильо, который, как сообщается, родился в Колумбии и не имел права выступать за сборную Эквадора в квалификационных матчах к чемпионату мира.

В правилах ФИФА говорится, что использование неподходящего игрока может привести к вынесению штрафных санкций, и в Чили надеются, что это поможет сборной опротестовать результаты отбора.

Пабло Милад, президент федерации футбола Чили, добавил:

«Основываясь на всей собранной информации и документах, мы понимаем, что факты слишком серьезны и должны быть тщательно расследованы ФИФА».