Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Федерация Чили потребовала от ФИФА пересмотреть результаты отборочного турнира

06 Мая 2022 • 10:46 Комментировать

Федерация Чили потребовала от ФИФА пересмотреть результаты отборочного турнира к чемпионату мира. Поводом стал футболист Эквадора, который не имел права играть за сборную.

Речь идет о защитнике Байроне Кастильо, который, как сообщается, родился в Колумбии и не имел права выступать за сборную Эквадора в квалификационных матчах к чемпионату мира.

В правилах ФИФА говорится, что использование неподходящего игрока может привести к вынесению штрафных санкций, и в Чили надеются, что это поможет сборной опротестовать результаты отбора.

Пабло Милад, президент федерации футбола Чили, добавил:

«Основываясь на всей собранной информации и документах, мы понимаем, что факты слишком серьезны и должны быть тщательно расследованы ФИФА».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Чили Сборная Эквадора
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
07 Мая
13:52 · Чемпионат мира 2022
Чили требует дисквалифицировать сборную Эквадора с чемпионата мира, чтобы занять её место 1
12:13 · Чемпионат мира 2022
Это'О рассказал, что нужно Камеруну для победы на ЧМ-2022
09:48 · Франция. Лига 1
Неймар назвал цель в футболе, за которую готов отдать жизнь
09:43 · Чемпионат мира 2022
Экс-тренер «Зенита» может возглавить сборную Марокко
06 Мая
21:45 · Чемпионат мира 2022
Бывший футболист Давидс стал помощником ван Галя в сборной Нидерландов
15:32 · Италия. Серия А
Это’о верит, что Камерун может выиграть чемпионат мира
10:46 · Чемпионат мира 2022
Федерация Чили потребовала от ФИФА пересмотреть результаты отборочного турнира
04 Мая
22:12 · Россия. Премьер-лига
РФС рассматривает варианты перехода в Азиатскую конфедерацию футбола
02 Мая
22:19 · Россия. Премьер-лига
Губерниев назвал уродами тех, кто в УЕФА исключил Россию 21
22:11 · Россия. Премьер-лига
Депутат Журова о решении УЕФА по России: «Продолжаю удивляться, почему они не сделали это сразу?» 1
21:59 · Россия. Премьер-лига
Каррера выразил слова поддержки после отстранения России от международных соревнований
21:24 · Россия. Премьер-лига
Червиченко считает русофобией решение УЕФА по России 1
21:10 · Россия. Премьер-лига
В РФС прокомментировали решение УЕФА отстранить российские клубы и сборную от еврокубков 4
20:45 · Чемпионат мира 2022
Созин – об отстранении российских клубов и сборной от еврокубков: «Ничего страшного, всё наладится» эксклюзив
14:12 · Чемпионат мира 2022
Арбитр Карасёв рассказал, поедет ли на чемпионат мира в Катар
Все новости
Рекомендуем