Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Созин – об отстранении российских клубов и сборной от еврокубков: «Ничего страшного, всё наладится» эксклюзив

02 Мая 2022 • 20:45 Комментировать
Известный  футбольный эксперт Андрей Созин в эксклюзивном интервью журналисту «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал решение УЕФА отстранить российскую сборную и клубы Премьер-лиги от участия в европейских турнирах на сезон-2022/2023.

«Как это не прискорбно звучит, но это было, к сожалению, предсказуемо.  Я думаю, что мало кто верил, что в следующем евросезоне мы проведем в евролиге, я думаю, и РФС это понимал, поэтому готовятся варианты, как играть, где играть. Уже понятно, что какие-то матчи будут для нашей команды товарищеские, выставочные, и играть мы будем с азиатским командами, вероятнее всего. Но, я хочу успокоить людей! Такое бывало в разных видах спорта, и в разных странах отстранения были. Всё наладится! Я думаю, в сезоне-2023/24 команда будет допущена. Пусть будет нейтральный флаг или поля, но страна будет допущена к международному футболу через сезон.

Что делать нам в этом сезоне?

«Набраться терпения, я думаю, что точно нельзя останавливаться в поиске альтернатив. Я считаю, что мы будем участвовать в условных выставочных матчах в азиатском регионе. Не думаю, что российские команды будут участвовать в каких-то чемпионатах азиатских, но товарищеские матчи будут. Через сезон мы вернемся в Европу. Если бы хотели дать больше, если была бы позиция жёсткая – то дали бы сразу больше. Я думаю, что это промежуточное решение.

Пользы здесь я вообще не вижу никакой, но и посыпать голову пеплом и говорить: «Всё пропало, давайте закроем домой и разойдёмся домой» тоже нельзя. Ничего страшного, один год можно посмотреть, как всё это будет выглядеть», — сказал Созин.    

Ранее мы сообщили, что российские клубы отстранены от еврокубков в сезоне-2022/23. Помимо этого сборную России отстранили от участия в Лиге наций сезона-2022/23 и заявку РФС на проведение чемпионата Европы в 2028 или 2032 году в УЕФА посчитали неприемлемой


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России УЕФА Андрей Созин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Мая
20:45 · Чемпионат мира 2022
Созин – об отстранении российских клубов и сборной от еврокубков: «Ничего страшного, всё наладится» эксклюзив
14:12 · Чемпионат мира 2022
Арбитр Карасёв рассказал, поедет ли на чемпионат мира в Катар
01 Мая
12:29 · Чемпионат мира 2022
Сафонов: «Выступать без флага, без родины – необоснованно» эксклюзив
27 Апреля
23:50 · Чемпионат мира 2022
Бразильский «Император» ждёт от Неймара победы в чемпионате мира
25 Апреля
23:59 · Чемпионат мира 2022
Липпи: «Сборная Манчини не заслуживает критики даже несмотря на непопадание на ЧМ»
08:36 · Чемпионат мира 2022
Заболотный: Не буду болеть против Польши на чемпионате мира 1
22 Апреля
23:25 · Чемпионат мира 2022
Гризманн назвал фаворитов Чемпионата мира 2022 года
12:54 · Чемпионат мира 2022
Сборная Украины может провести товарищеский матч с «Манчестер Сити»
10:15 · Чемпионат мира 2022
Онопко уверен, что сборная России обыграла бы поляков в стыках 1
19 Апреля
23:28 · Испания. Ла Лига
Сборная Бразилии ведёт переговоры с новым тренером
00:46 · Чемпионат мира 2022
Руэда больше не является тренером колумбийской сборной
18 Апреля
21:09 · Чемпионат мира 2022
Ярмоленко оценил шансы Украины выйти на чемпионат мира 2022 года
19:08 · Чемпионат мира 2022
Анчелотти будет болеть на чемпионате мира 2022 года за сборную Канады
10:49 · Чемпионат мира 2022
Иммобиле: «Ответственность за провал Италии должны разделить все игроки сборной»
17 Апреля
19:26 · Чемпионат мира 2022
Маркевич: «Призываю футболистов «Динамо» Киев приехать в сборную Украины»
Все новости
Рекомендуем