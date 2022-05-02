Известный футбольный эксперт Андрей Созин в эксклюзивном интервью журналиступрокомментировал решение УЕФА отстранить российскую сборную и клубы Премьер-лиги от участия в европейских турнирах на сезон-2022/2023.

«Как это не прискорбно звучит, но это было, к сожалению, предсказуемо. Я думаю, что мало кто верил, что в следующем евросезоне мы проведем в евролиге, я думаю, и РФС это понимал, поэтому готовятся варианты, как играть, где играть. Уже понятно, что какие-то матчи будут для нашей команды товарищеские, выставочные, и играть мы будем с азиатским командами, вероятнее всего. Но, я хочу успокоить людей! Такое бывало в разных видах спорта, и в разных странах отстранения были. Всё наладится! Я думаю, в сезоне-2023/24 команда будет допущена. Пусть будет нейтральный флаг или поля, но страна будет допущена к международному футболу через сезон.

Что делать нам в этом сезоне?

«Набраться терпения, я думаю, что точно нельзя останавливаться в поиске альтернатив. Я считаю, что мы будем участвовать в условных выставочных матчах в азиатском регионе. Не думаю, что российские команды будут участвовать в каких-то чемпионатах азиатских, но товарищеские матчи будут. Через сезон мы вернемся в Европу. Если бы хотели дать больше, если была бы позиция жёсткая – то дали бы сразу больше. Я думаю, что это промежуточное решение.

Пользы здесь я вообще не вижу никакой, но и посыпать голову пеплом и говорить: «Всё пропало, давайте закроем домой и разойдёмся домой» тоже нельзя. Ничего страшного, один год можно посмотреть, как всё это будет выглядеть», — сказал Созин.