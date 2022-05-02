Сборная России отстранена от участия в Лиге наций сезона-2022/23

Сегодня, 2 мая прошло заседание исполкома УЕФА, на котором чиновники рассмотрели будущее сборной России.

По итогам заседания стало известно, что сборная России по футболу отстранена от участия в Лиге наций сезона-2022/23. Ранее мы сообщили о том, что Россия не будет представлена в футбольных еврокубках в сезоне-2022/23.

Напомним, в конце февраля УЕФА отстранила российские команды от участия в еврокубках, из-за чего «Спартак» не смог сыграть в 1/8 финала Лиги Европы. ФИФА тоже отстранил сборную России от участия на чемпионате мира 2022 года.