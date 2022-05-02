Российские клубы отстранены от еврокубков в сезоне-2022/23

Сегодня, 2 мая проходит заседание УЕФА, на котором в частности рассматривается будущее для российских клубов в международных соревнованиях.

Чиновники УЕФА приняли решение, что Россия не будет представлена в футбольных еврокубках в сезоне-2022/23.

В конце февраля УЕФА и ФИФА выступили с заявлением, в котором объявили о том, что российские команды и сборная отстранены от участия в международных турнирах на неопределённый срок.

Таким образом, «Спартак» упустил возможность сыграть в 1/8 финала Лиги Европы, а сборная России не выступит на чемпионате мира 2022 года.