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Чемпионат мира по футболу 2022

Российские клубы отстранены от еврокубков в сезоне-2022/23

02 Мая 2022 • 19:44 Комментировать

Сегодня, 2 мая проходит заседание УЕФА, на котором в частности рассматривается будущее для российских клубов в международных соревнованиях.

Чиновники УЕФА приняли решение, что Россия не будет представлена в футбольных еврокубках в сезоне-2022/23.

В конце февраля УЕФА и ФИФА выступили с заявлением, в котором объявили о том, что российские команды и сборная отстранены от участия в международных турнирах на неопределённый срок.

Таким образом, «Спартак» упустил возможность сыграть в 1/8 финала Лиги Европы, а сборная России не выступит на чемпионате мира 2022 года.


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Сборная России УЕФА
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