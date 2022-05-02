Арбитр Карасёв рассказал, поедет ли на чемпионат мира в Катар

Известный российски арбитр Сергей Карасёв оценил вероятность своей поездки на чемпионат мира в Катар.

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от всех международных турниров. Также от санкций пострадали и арбитры из нашей страны, которым было запрещено обслуживать еврокубковые матчи.

«С работой есть сложности. Сейчас мы не судим еврокубки, а по этим играм оценивается уровень арбитра. Я реалист и понимаю, что попасть в Катар практически нереально. Где-то в июле должны объявить списки», — приводит слова Карасёва «РБ Спорт».

Также арбитр рассказал, что получал письма поддержки от европейских коллег.

Напомним, чемпионат мира состоится в период с 21 ноября по 18 декабря нынешнего года в Катаре.