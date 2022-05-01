Известный российский агент Алексей Сафонов в интервью корреспонденту «Евро-Футбол.Ру» Копачеву Евгению прокомментировал слова президента УЕФА Александера Чеферина о том, что российские футболисты не несут ответственность за происходящее на Украине.

«Там придумывают какие-то идеи… Без флага выступать, без родины. Нас мимо чемпионата мира прокатили. Если решать по делу – то я считаю, что необоснованно. В этом плане мне нравится Александр Овечкин (хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» прим. Евро-Футбол), он сказал, что Путин – наш президент, в политику не лезет, просто выходит на лёд и забрасывает шайбы.

Не хочется лесть в политику и даже игрокам своим подчёркиваю: «Давайте-ка занимайтесь футболом», — сказал Сафонов.