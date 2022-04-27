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Чемпионат мира по футболу 2022

Бразильский «Император» ждёт от Неймара победы в чемпионате мира

27 Апреля 2022 • 23:50 Комментировать

Бывшая звезда бразильского футбола Адриано, блиставший и в Европе в бытность футболистом «Пармы» и «Интера» под прозвищем «Император», ждет от Неймара победы в чемпионате мира. В 2014 году Неймар и компания добрались до полуфинала мирового чемпионата, но о том, что там произошло после встречи с немцами, лучше и не вспоминать...

- Уверен, Неймар может стать лидером команды, которая выиграет шестой титул. Он не раз показывал свой потенциал. Мы должны доверять ему, нам нужен его футбол. Но болельщики должны запастись терпением, чемпионат мира выиграть непросто, - заявил Адриано в интервью TNT Sports.

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Евро-Футбол.Ру,
Адриано Сборная Бразилии Неймар
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