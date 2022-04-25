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Чемпионат мира по футболу 2022

Липпи: «Сборная Манчини не заслуживает критики даже несмотря на непопадание на ЧМ»

25 Апреля 2022 • 23:59 Комментировать

Марчелло Липпи, приведший итальянскую сборную к последнему в ее истории титулу чемпиона мира, считает несправедливыми нападки на Роберто Манчини после того, как итальянская команда впервые в своей истории не смогла дважды кряду квалифицироваться на Мундиаль. По словам Липпи, это случайная неудача, а у команды есть большой потенциал, который уже был продемонстрирован в прошлом году, когда итальянская команда стала чемпионом Европы.

- Я не согласен с этими нападками на команду Манчини, несмотря на то, что она не попала на чемпионат мира. У этой команды есть потенциал, перспективы, это очевидно, - заявил Липпи, слова которого прозвучали в эфире радиостанции Radio Anch'io lo sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Роберто Манчини Марчело Липпи
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