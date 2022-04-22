Гризманн назвал фаворитов Чемпионата мира 2022 года

Полузащитник «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн включил свою сборную в список фаворитов на победу на ЧМ-2022 в Катаре.

«Я считаю, что в 2022 году победить могут Бразилия, Аргентина, Испания и Франция. Впереди еще есть время, и мы сохраняем предусмотрительность», - цитирует Гризманна Get French Football News.

Бразилия попала в группу G, где сыграет против Сербии, Туниса и Швейцарии. Аргентина выступит в группе C и сыграет против Польши, Мексики и Саудовской Аравии. Испанцам в квартете E будут противостоять Германия, Япония и победитель матча Коста-Рика-Новая Зеландия.

Действующий чемпион мира Франция в группе D сыграет против Дании, Туниса и ОАЭ-Австралии/Перу.

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.