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Сборная Украины может провести товарищеский матч с «Манчестер Сити»

22 Апреля 2022 • 12:54 Комментировать

Сборная Украины в рамках тренировочного сбора может провести товарищеский матч с «Манчестер Сити» или с английской сборной.

Как в своём телеграм-канале написал журналист Игорь Бурбас, у украинской сборной впереди будет два тренировочных сбора. Первый состоится в пригороде Любляны, а второй пройдёт на туманном Альбионе. Журналист отметил, что второй сбор пройдёт либо на базе «Манчестер Сити», либо на базе сборной Англии. Бурбас добавил, что одна из этих команд станет соперником Украины в товарищеском спарринге.

Напомним, что украинская сборная в стыковом отборочном матче к чемпионату мира должна сыграть с шотландской национальной командой.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Сборная Англии Сборная Украины
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