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Чемпионат мира по футболу 2022

Руэда больше не является тренером колумбийской сборной

19 Апреля 2022 • 00:46 Комментировать

Рейнальдо Руэда подал в отставку с поста руководителя колумбийской сборной. Его сотрудничество с колумбийской федерацией футбола продлилось ровно пятнадцать месяцев, ранее Руэда потренировал чилийскую сборную.

Расставание с Руэдой стало прямым следствием неудачи в квалификационном турнире к чемпионату мира в Катаре - Колумбия не сумела заручиться путевкой на турнир, к участию в котором она за последние тридцать лет, в общем-то, приучила любителей футбола.

Вместе с 65-летним Руэдой сборную Колумбии покидает и его штаб, сообщает сайт колумбийской федерации футбола. Имя его преемника будет объявлено в ближайшее время.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Колумбии Рейнальдо Руэда
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