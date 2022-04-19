Руэда больше не является тренером колумбийской сборной

Рейнальдо Руэда подал в отставку с поста руководителя колумбийской сборной. Его сотрудничество с колумбийской федерацией футбола продлилось ровно пятнадцать месяцев, ранее Руэда потренировал чилийскую сборную.

Расставание с Руэдой стало прямым следствием неудачи в квалификационном турнире к чемпионату мира в Катаре - Колумбия не сумела заручиться путевкой на турнир, к участию в котором она за последние тридцать лет, в общем-то, приучила любителей футбола.

Вместе с 65-летним Руэдой сборную Колумбии покидает и его штаб, сообщает сайт колумбийской федерации футбола. Имя его преемника будет объявлено в ближайшее время.