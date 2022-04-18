Ярмоленко оценил шансы Украины выйти на чемпионат мира 2022 года

Нападающий «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился мыслями о шансах национальной команды выйти на чемпионат мира 2022 года.

«Даже если у нас будет неделя, мы должны доставать все наши резервы и играть за наш народ. Как профессионал я тебе скажу, что это нереально. Для каждого это будет игра всей жизни, но нам не нужны подачки. Мы здоровые мужики и должны доказывать все на поле», — сказал Ярмоленко в интервью Евгению Савину.

Напомним, сборная Украины сыграет в полуфинале стыкового турнира против Шотландии 1 июня. Победитель противостояния сразится в финале стыков против Уэльса. Сильнейший в этой паре выйдет в групповой этап чемпионата мира в Катар. Уже известно, что победитель стыкового турнира попадет в группу B, где сильнейшего уже ждут сборные Англии, США и Ирана.

Ранее премьер-министр Великобритании предлагал дать Украине право участвовать в групповом этапе ЧМ-2022 напрямую, то есть не играть стыковой турнир.

Сам чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.