Анчелотти будет болеть на чемпионате мира 2022 года за сборную Канады

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти признался, что на чемпионате мира 2022 года будет поддерживать сборную Канады.

«На предстоящем чемпионате мира я буду болеть за Канаду. Их не было на турнире много лет. К тому же это мой второй дом», — цитирует Анчелотти Rai Sport.

Стоит отметить, что Канада впервые за 36 лет вышла на чемпионат мира по футболу. В последний раз канадская сборная выступал на ЧМ-1986. На том мундиале победу одержала сборная Аргентины.

Напомним, в 1986 году Канада попала в одну группу с СССР, Венгрией и Францией, заняв последнее место в группе.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.