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Чемпионат мира по футболу 2022

Анчелотти будет болеть на чемпионате мира 2022 года за сборную Канады

18 Апреля 2022 • 19:08 Комментировать

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти признался, что на чемпионате мира 2022 года будет поддерживать сборную Канады.

«На предстоящем чемпионате мира я буду болеть за Канаду. Их не было на турнире много лет. К тому же это мой второй дом», — цитирует Анчелотти Rai Sport.

Стоит отметить, что Канада впервые за 36 лет вышла на чемпионат мира по футболу. В последний раз канадская сборная выступал на ЧМ-1986. На том мундиале победу одержала сборная Аргентины.

Напомним, в 1986 году Канада попала в одну группу с СССР, Венгрией и Францией, заняв последнее место в группе.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.


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Реал Мадрид Карло Анчелотти Сборная Франции Сборная Канады Чемпионат Мира-2022
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