Иммобиле: «Ответственность за провал Италии должны разделить все игроки сборной»

Нападающий «Лацио» и сборной Италии Чиро Иммобиле рассказал, как относится к критике в свой адрес после провала национальной команды в квалификации к чемпионату мира-2022.

«Несправедливо, что меня сделали козлом отпущения за провал Италии, потому что я лучший бомбардир Серии А. Я принимаю похвалу и критику, когда они заслуженны, но не приемлю беспричинных гадостей», — цитирует Иммобиле Football Italia с ссылкой на Sly Sport Italia.

Нападающий отметил, что ответственность за провал должны разделить все игроки сборной.

Напомним, Италия уступила в стыковом матче Северной Македонии (0:1) и не смогла добыть путёвку на чемпионат мира в Катар, который пройдёт в период с 21 ноября по 18 декабря нынешнего года.

В текущем сезоне 32-летний Иммобиле провёл за «Лацио» 37 матчей, в которых забил 30 голов и отдал четыре результативные передачи.