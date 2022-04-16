Куртуа: Сборная Бельгии будет бороться за победу на катарском мундиале

Голкипер «Реала» и бельгийской сборной Тибо Куртуа рассказал журналистам о том, что его команда будет бороться за победу на чемпионате мира в Катаре.

Куртуа сказал, что в составе бельгийской сборной очень много классных футболистов, которые позволят команде бороться за золотые медали на предстоящем катарском мундиале. Тибо отметил, что на чемпионате мира будет очень много хороших команд, но Бельгия является одним из фаворитов.

Напомним, что бельгийская сборная попала в одну группу с Хорватией, Канадой и Марокко.