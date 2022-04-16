Гомес высказался о группе сборной Аргентины на катарском чемпионате мира

Опытный полузащитник «Севильи» Алехандро Гомес поделился с журналистами своим мнением по поводу группы аргентинской сборной на предстоящем катарском мундиале.

Гомес сказал, что аргентинской команде попалась очень хорошая группа, так что нельзя никого недооценивать. Алехандро отметил, что у поляков есть Роберт Левандовски, а многие мексиканские футболисты играют в европейских клубах. Аргентинец добавил, что и Саудовскую Аравию нельзя списывать со счетов, ведь эта команда не просто так попала на мундиаль.

Напомним, что Аргентина сыграет в одной группе с Польшей, Мексикой и Саудовской Аравией.