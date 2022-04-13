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Чемпионат мира по футболу 2022

Тренер сборной Уэльса считает, что будущее Бэйла зависит от успехов национальной команды

13 Апреля 2022 • 23:17 Комментировать

Наставник сборной Уэльса Роберт Пейдж признался, что Гарета Бэйла очень мотивирует возможность сыграть на Чемпионате мира.

Бэйл покинет мадридский «Реал» по окончании сезона, но пока неизвестно, в каком клубе продолжится его карьера и продолжится ли вообще. По словам Пейджа, это может зависеть от успехов валлийской сборной в плей-офф за путёвку на ЧМ-2022.

«Если мы выйдем на Чемпионат мира, он точно продолжит играть. Кубок мира – его мечта и единственное, чего не хватает в его биографии, – сказал Пейдж в интервью The Athletic. – Я не знаю, в каком клубе он будет играть: вернётся ли домой, останется ли в Испании, захочет ли ещё один вызов – я действительно не знаю», – признался специалист.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Уэльса Гарет Бэйл Роберт Пейдж
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