Тренер сборной Уэльса считает, что будущее Бэйла зависит от успехов национальной команды

Наставник сборной Уэльса Роберт Пейдж признался, что Гарета Бэйла очень мотивирует возможность сыграть на Чемпионате мира.

Бэйл покинет мадридский «Реал» по окончании сезона, но пока неизвестно, в каком клубе продолжится его карьера и продолжится ли вообще. По словам Пейджа, это может зависеть от успехов валлийской сборной в плей-офф за путёвку на ЧМ-2022.

«Если мы выйдем на Чемпионат мира, он точно продолжит играть. Кубок мира – его мечта и единственное, чего не хватает в его биографии, – сказал Пейдж в интервью The Athletic. – Я не знаю, в каком клубе он будет играть: вернётся ли домой, останется ли в Испании, захочет ли ещё один вызов – я действительно не знаю», – признался специалист.