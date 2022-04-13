Ловчев – о решении CAS: «Это мрак»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев высказался о решении CAS (Спортивного арбитражного суда) отклонить апелляцию Российского футбольного союза о переносе стыковых матчей за право участвовать на чемпионате мира.

В интервью «Чемпионату» Ловчев заявил, что по такому принципу «Спартак» может отказаться играть с ЦСКА в полуфинале Кубка России и спокойно выйдет в финал турнира.

Они отказываются, а исключают Россию. Это мрак.

Напомним, вчера, 12 апреля CAS не принял апелляцию от РФС о переносе стыковых матчей в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года. В пояснительной записке говорится, что данное решение было принято из-за того, что все команды, которые должны были сыграть против России отказались выходить на поле. Российские эксперты однозначно высказались о том, что это решение носит политический характер, а не юридический.

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.