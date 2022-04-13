Канчельскис прокомментировал решение CAS отклонить апелляцию РФС

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о решении CAS отклонить апелляцию Российского футбольного союза о переносе стыковых матчей.

«Что бы мы ни делали, какие бы апелляции ни подавали, хоть инопланетянам в космос, всё будет бесполезно», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат». Он отметил, что вместо того, чтобы дать сборной России сыграть стыковые матче отбора на чемпионат мира-2022, принимаются такие решения. Андрей считает, мы стали заложниками ситуации, и любые объяснения Спортивного арбитражного суда будут против нас.

Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия в международных турнирах.