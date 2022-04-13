Сборная Мали приглашает на должность тренера любого желающего

Сборная Мали рассталась со своим бывшим тренером, Мухаммедом Магассуба, и теперь футбольная федерация этой африканской страны ищет нового претендента на должность. Объявлен широкий конкурс - руководство федерации готово рассмотреть заявку буквально каждого, кто отвечает некоторым простым критериям.

Это хорошее знание французского языка (Мали - бывшая французская колония), хорошие познания в области африканского и мирового футбола, участие в некоем большом спортивном проекте, а также готовность переместиться на ПМЖ в Мали - на протяжении всей длительности контракта.