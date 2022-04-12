Депутат Госдумы жёстко раскритиковал CAS

Дмитрий Свищёв эмоционально прокомментировал решение CAS не рассматривать российскую апелляцию на снятие запрета участия российских команд в турнирах международного ранга. По его словам, все происходящее показывает ангажированность Спортивного арбитражного суда, который принимает политически мотивированные решения, считает Свищев. Спорт окончательно загажен политикой, по его словам.

- Считаю, давно пора разогнать этот CAS! Это суд, который является анахронизмом и пережитком всех организаций, отвечающих не за спорт, а за политику. Людей интересуют только деньги и спонсоры! Больше ничего! Все, что сейчас происходит, похоже на фарс. Ничего общего со спортом нет! - цитирует Свищева Sport24.