Губерниев прокомментировал отказ CAS: «Борьба за российский спорт должна продолжаться»

Известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев поделился своим мнением об отказе CAS расследовать апелляцию, что закрывает путь российской команде на чемпионат мира. Это случилось после того, как прямые и потенциальные соперники российской сборной отказались играть против нее, устроив политически мотивированный демарш. Международные инстанции пошли на поводу у так называемого «общественного мнения», но это не означает, что борьбу за российский спорт надо прекращать, считает Губерниев.

- Ничего другого мы и не ожидали. К сожалению, пока все так. Нужно продолжать бороться за российский спорт! В нынешних условиях это делать трудно, но бороться можно, - заявил комментатор, слова которого цитирует Sport24.