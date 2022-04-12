Ван Галь рассказал об успехах в борьбе с раком простаты

Наставник голландской сборной Луи ван Галь рассказал журналистам об успехах в борьбе с раком простаты.

Ван Галь сказал, что терапия всё же даёт положительные результаты. Опытный специалист отметил, что он прошёл 25 сеансов тяжёлой лучевой терапии, а затем полгода ждал результатов, но это всё же сработало и принесло пользу.

Напомним, что Луи ван Галь недавно объявил о том, что борется с агрессивной формой рака простаты. После катарского чемпионата мира опытный тренер покинет голландскую сборную. Место ван Гала займёт Рональд Куман.