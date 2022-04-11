Спинаццола – о Манчини: «Сегодня ты король, завтра – изгой»

Левый защитник «Ромы» Леонардо Спинаццола, пропускающий нынешний сезон из-за травмы, поделился мыслями о сборной Италии и Роберто Манчини.

На вопрос о том, поспособствовало ли недавнему провалу итальянцев его отсутствие, Спинаццола ответил: «На чемпионат мира не попали не Спинаццола и не Федерико Кьеза, а сборная Италии. Это был серьёзный удар, но мы вернёмся. У меня нет объяснений – это не моя работа. Но таков футбол, против любого соперника нужно показывать свой максимум», – цитирует одного из героев Евро-2020 Tuttomercatoweb.

Спинаццола также высказался в поддержку главного тренера сборной Италии Роберто Манчини: «Сегодня ты король, завтра – изгой. Я рад, что тренер остаётся с нами и продолжит возглавлять сборную. Он проделал невероятную работу».