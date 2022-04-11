Манчини считает, что недавний провал сборной Италии может помочь добиться больших успехов в будущем

Наставника сборной Италии Роберто Манчини в очередной раз спросили о поразившем весь мир вылете из борьбы за путёвку на Чемпионат мира.

В марте сборная Италии на своём поле уступила Северной Македонии (0:1), лишившись шансов на попадание на мундиаль 2022 года в Катаре.

«Спорт состоит из побед и поражений, – приводит слова Манчини Sportmediaset. – Мы по-прежнему являемся действующими чемпионами Европы и будем ими в течение следующих двух лет. Это важно.

Иногда в футболе приходится сталкиваться с трудными ситуациями. Мы должны найти в себе силы, чтобы правильно на это отреагировать. Это может вызвать особые эмоции, которые приведут к ещё большим победам, чем те, которых мы уже добились», – отметил специалист.