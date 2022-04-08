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Чемпионат мира по футболу 2022

Н’Жи: «Россия прошла бы Польшу в стыках»

08 Апреля 2022 • 11:50 Комментировать
Сальвадор
...
Панама
25.04 02:00

Нападающий московского «Динамо» и сборной Камеруна Клинтон Н’Жи считает, что если бы сборную Россию не отстранили от стыковых матчей, то она прошла бы Польшу в ходе отбора к чемпионату мира-2022.

«Ради интереса я посмотрел несколько матчей России в отборе. Я считал, что ваша сборная должна была пройти Польшу в стыковых матчах», — приводит слова Н’Жи Sport24.

Футболист также отметил игру молодых нападающих «бело-голубых» Константина Тюкавина и Арсена Захаряна. Камерунец считает, что в составе национальной сборной они делают то же самое, что и в «Динамо»

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА исключили российские команды из всех международных соревнований.    

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сборная России Клинтон Н'жи
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САЛЬВАДОР ПАНАМА
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