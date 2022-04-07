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Чемпионат мира по футболу 2022

Сборная Ганы может усилиться рядом футболистов АПЛ перед ЧМ-2022

07 Апреля 2022 • 21:59 Комментировать

Сборная Ганы ведёт активную работу по привлечению в свои ряды новых игроков перед Чемпионатом мира 2022 года в Катаре.

Помощник главного тренера сборной Ганы Джордж Боатенг призывает футбольную ассоциацию страны реализовать план по приглашению в состав сборной игроков ганского происхождения, выступающих в Европе. Об этом сообщает Goal.

В списке кандидатов присутствуют Каллум Хадсон-Одои из «Челси», Тарик Лэмпти из «Брайтона», Эдди Нкетиа из лондонского «Арсенала» и Мохаммед Салису из «Саутгемптона». Также, как сообщалось ранее, ганцы хотели бы пригласить Иньяки Уильямса из «Атлетика», но тот настроен выступать за сборную Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Ганы Каллум Хадсон-Одои Мохаммед Салису Эдди Нкетиа Тарик Лэмпти
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