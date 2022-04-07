Сборная Ганы может усилиться рядом футболистов АПЛ перед ЧМ-2022

Сборная Ганы ведёт активную работу по привлечению в свои ряды новых игроков перед Чемпионатом мира 2022 года в Катаре.

Помощник главного тренера сборной Ганы Джордж Боатенг призывает футбольную ассоциацию страны реализовать план по приглашению в состав сборной игроков ганского происхождения, выступающих в Европе. Об этом сообщает Goal.

В списке кандидатов присутствуют Каллум Хадсон-Одои из «Челси», Тарик Лэмпти из «Брайтона», Эдди Нкетиа из лондонского «Арсенала» и Мохаммед Салису из «Саутгемптона». Также, как сообщалось ранее, ганцы хотели бы пригласить Иньяки Уильямса из «Атлетика», но тот настроен выступать за сборную Испании.