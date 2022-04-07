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Чемпионат мира по футболу 2022

В ФИФА опровергли информацию о том, что игровое время матчей на чемпионате мира может быть увеличено

07 Апреля 2022 • 05:03 Комментировать

В прессе появились сведения о том, что игровое время матчей на чемпионате мира в Катаре может быть увеличено с 90 до 100 минут. В частности, об этом сообщали некоторые итальянские источники. Но в федерации быстро отреагировали на эту информацию - таких планов нет, уточняется в появившемся пресс-релизе.

- В связи с появившимися сообщениями, хотим уточнить - таких планов нет. Не запланированы какие-либо изменения игрового времени на чемпионате мира в Катаре. Также, как и в других турнирах, - сообщает пресс-релиз ФИФА.

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ФИФА
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