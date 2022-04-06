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Чемпионат мира по футболу 2022

ФИФА хочет увеличить реальное игровое время в матче

06 Апреля 2022 • 12:36 Комментировать (1)

Как сообщает Corriere dello Sport, ФИФА хочет увеличить количество эффективного игрового времени в матчах в преддверии предстоящего чемпионата мира по футболу в Катаре, но сначала им нужно будет получить зеленый свет от IFAB, органа, который регулирует законы футбола.

Недавно проведенные исследования обнаружили, что мяч находится в активной игре в среднем только в течение 60,2% матча в Лиге чемпионов.

Текущие оценки показывают, что в матчах чемпионата мира по футболу 2022 года может быть добавлено не менее десяти минут дополнительного времени, чтобы решить эту проблему. Подтверждение этого предложения пришло непосредственно от президента ФИФА Джанни Инфантино, который недавно посетил Италию.

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ФИФА
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