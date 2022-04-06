Куман официально возглавит сборную Голландии в 2023 году

Известный специалист Рональд Куман официально возглавит голландскую сборную в следующем году.

Как сообщает пресс-служба голландского футбольного союза, 59-летний специалист подписал соглашение с национальной командой до 2026 года. К своим обязанностям Куман приступит первого января 2023 года. На посту главного тренера сборной Голландии Рональд сменит Луи ван Гала, который борется с раком простаты.

Напомним, что Рональд Куман уже работал с «оранжевыми» с 2018 по 2020 год. После этого специалист тренировал «Барселону».