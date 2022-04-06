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Куман станет новым тренером сборной Голландии

06 Апреля 2022 • 08:05 Комментировать

Известный специалист Рональд Куман в следующем году заменит Луи ван Гала на посту главного тренера голландской сборной.

По информации De Telegraaf, 59-летний наставник с первого января 2023 года станет новым главным тренером «оранжевых». Куман сменит на этом посту Луи ван Гала, который недавно объявил о том, что борется с агрессивной формой рака простаты. Напомним, что ван Гал вывел голландскую команду на чемпионат мира в Катаре.

Куман уже работал с голландской сборной с 2018 по 2020 год. После этого Рональд тренировал «Барселону», откуда был уволен в прошлом году.

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Евро-Футбол.Ру,
Луи Ван Галь Рональд Куман Сборная Голландии
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