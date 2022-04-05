Президент ФИФА прокомментировал возможную замену Ирана на Италию на чемпионате мира

Президент ФИФА Джанни Инфантино в разговоре с журналистами исключил возможность замены Ирана на Италию на чемпионате мира по футболу в Катаре.

Инфантино сказал, что нужно всем быть серьёзными, ведь подобный вариант какой-то нереальный. Джанни отметил, что итальянцы участвовали практически во всех чемпионатах мира, но нужно давать шансы и другим странам, которые очень хотят участвовать в мундиале почаще.

Напомним, что до этого в прессе появились слухи о том, что Иран могут не допустить до чемпионата мира из-за того, что на матч квалификации с Ливаном на стадион не были допущены женщины.