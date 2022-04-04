Бывший тренер дортмундской «Боруссии» может возглавить сборную Австрии

Экс-наставник дортмундской «Борусии» Петер Штёгер хочет получить работу в сборной Австрии.

Франко Фода оставил пост рулевого австрийцев, не сумев пройти квалификацию на Чемпионат мира 2022 года. Штёгер открыто заявил, что готов занять должность: «Я дал понять, что если я нужен сборной Австрии, то эта работа мне интересна», – сказал 55-летний специалист в интервью Sky.

Предыдущим местом работы Штёгера был венгерский «Ференцварош», который австриец покинул в декабре 2021 года. Ранее он возглавлял «Аустрию» из Вены, «Боруссию» из Дортмунда, «Кёльн» и ряд австрийских коллективов.