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Чемпионат мира по футболу 2022

Бывший тренер дортмундской «Боруссии» может возглавить сборную Австрии

04 Апреля 2022 • 19:38 Комментировать

Экс-наставник дортмундской «Борусии» Петер Штёгер хочет получить работу в сборной Австрии.

Франко Фода оставил пост рулевого австрийцев, не сумев пройти квалификацию на Чемпионат мира 2022 года. Штёгер открыто заявил, что готов занять должность: «Я дал понять, что если я нужен сборной Австрии, то эта работа мне интересна», – сказал 55-летний специалист в интервью Sky.

Предыдущим местом работы Штёгера был венгерский «Ференцварош», который австриец покинул в декабре 2021 года. Ранее он возглавлял «Аустрию» из Вены, «Боруссию» из Дортмунда, «Кёльн» и ряд австрийских коллективов.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Австрии Петер Штёгер
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