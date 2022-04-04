Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Ван Дейк о раке Ван Галя: «Я был шокирован, когда услышал интервью»

04 Апреля 2022 • 16:52 Комментировать
Центральный защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал новость о том, что у его тренера по сборной Нидерландов Луи ван Галя был обнаружен рак простаты. Футболист заявил, что был шокирован, когда услышал интервью наставника.
 
«Я был в шоке прошлой ночью, когда он давал интервью. Это был большой шок. Я написал ему после интервью. Мы обязательно будем рядом с ним, когда он в этом нуждается. Надеюсь, мы сможем сделать этот чемпионат мира незабываемым», – сказал ван Дейк на пресс-конференции перед игрой ⅛ финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Бенфикой».
 
Напомним, что ван Галь возглавил сборную Нидерландов летом 2021 года. Специалист заменил на посту главного тренера Франка де Бура, который провалил Евро-2020.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Луи Ван Галь Виргил Ван Дейк
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Апреля
16:52 · Чемпионат мира 2022
Ван Дейк о раке Ван Галя: «Я был шокирован, когда услышал интервью»
16:50 · Чемпионат мира 2022
Бывший тренер сборной Польши не верит в успех Месси на чемпионате мира 1
14:41 · Испания. Ла Лига
Де Пауль: «Постараемся, чтобы Месси наслаждался этим чемпионатом мира»
08:55 · Чемпионат мира 2022
Ван Галь болен раком 1
03 Апреля
22:47 · Чемпионат мира 2022
Бывший тренер сборной Польши: «Месси уже не тот, на ЧМ его могут сделать запасным»
14:43 · Чемпионат мира 2022
Луческу сообщил, что правительство Украины освободило футболистов от воинской обязанности
10:31 · Чемпионат мира 2022
Мартинес — о Лукаку в сборной: «Я не собираюсь оценивать игроков до конца лета»
00:56 · Чемпионат мира 2022
ЛГБТ-фаны из Европы осуждают ФИФА и Катар за слабую защиту их прав на грядущем ЧМ-2022 1
02 Апреля
11:37 · Чемпионат мира 2022
Стало известно, кто сыграет в матче открытия чемпионата мира в Катаре
11:10 · Чемпионат мира 2022
Тренер сборной Аргентины надеется, что его команда выйдет в финал чемпионата мира
10:05 · Чемпионат мира 2022
Быстров: Сербии повезло с командой и поколением
09:50 · Чемпионат мира 2022
Ван Галь признался, что ничего не знает о соперниках Голландии на чемпионате мира
09:21 · Чемпионат мира 2022
Шакири удивлён, что Швейцария снова попала в одну группу с Бразилией и Сербией
09:16 · Чемпионат мира 2022
Уокер: Мундиаль стартует через неделю после последней игры АПЛ, а это играет нам на руку
09:00 · Чемпионат мира 2022
Тренер сборной Японии: Спросим у Иньесты совета о том, как обыграть Испанию
Все новости
Рекомендуем