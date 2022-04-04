Ван Дейк о раке Ван Галя: «Я был шокирован, когда услышал интервью»

Центральный защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал новость о том, что у его тренера по сборной Нидерландов Луи ван Галя был обнаружен рак простаты. Футболист заявил, что был шокирован, когда услышал интервью наставника.

«Я был в шоке прошлой ночью, когда он давал интервью. Это был большой шок. Я написал ему после интервью. Мы обязательно будем рядом с ним, когда он в этом нуждается. Надеюсь, мы сможем сделать этот чемпионат мира незабываемым», – сказал ван Дейк на пресс-конференции перед игрой ⅛ финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Бенфикой».

Напомним, что ван Галь возглавил сборную Нидерландов летом 2021 года. Специалист заменил на посту главного тренера Франка де Бура, который провалил Евро-2020.