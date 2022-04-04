Бывший тренер сборной Польши не верит в успех Месси на чемпионате мира

Бывший главный тренер сборной Польши Антоний Пехничек заявил, что скептично относится к перспективам Лионеля Месси успешно выступить на чемпионате мира в Катаре.

Виной тому зрелый возраст аргентинца. Специалист считает, что форвард «ПСЖ» уже не тот, что раньше, поэтому на мундиале будет выходить лишь на 15-20 минут. Тем не менее Пехничек не стал исключать, что при определённом стечении обстоятельств, Месси способен провести выдающийся турнир, однако подчеркнул, что с трудом верит с такое развитие событий.

«Конечно, мне было бы очень интересно посмотреть на противостояние Левандовски и Месси. Но давайте будем честны, Месси сейчас «лесной дед», — приводит слова Пехничека Na Temat.

В текущем сезоне 34-летний Месси провёл 27 матчей в составе парижан, забив 8 мячей и отдав 11 результативных передач.