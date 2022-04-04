10 звёзд мирового футбола, которых нам будет не хватать в Катаре

Чемпионат мира по футболу – это не только большой праздник, но и толика сожаления, что мы не увидим на этом событии года ряда ведущих игроков. Кого именно мы потеряли – читайте в нашем материале.

Луис Диас (Колумбия)

Один из самых ярких дриблёров современности был прекрасен и в «Порту», но на весь мир левому вингеру удалось о себе заявить лишь этой зимой, после перехода в «Ливерпуль». Уже сейчас болельщики «скаузеров» по природному таланту ставят Диаса выше Мане и Салаха. Дело за малым – колумбийскому бриллианту осталось пройти дополнительную огранку в руках одного из лучших футбольных «огранщиков» современности Юргена Клоппа. А пока приходится признать: в отборочном раунде к ЧМ 2022 Колумбии очень не хватило результативных действий Луиса Диаса – с тремя мячами в послужном списке ему не удалось даже стать лучшим бомбардиром своей сборной. Сгубила колумбийцев и излишняя миролюбивость: каждый третий матч с их участием заканчивался ничьей – наибольший показатель среди всех участников.

Виктор Осимхен (Нигерия)

Два года назад фактурный центрфорвард стал настоящим открытием досрочно оборвавшегося из-за ковида чемпионата Франции. Тогда в составе «Лилля» Осимхен отметился 13 мячами в 27 матчах и настолько впечатлил своей игрой, что очень скоро был продан за баснословные 70 млн евро в «Наполи». Пока нигерийцу не удаётся полностью оправдать ожидания – игрок подвержен травмам, из-за чего забивает вдвое меньше лучших бомбардиров Серии А. Однако Виктор очень молод, и в нём по-прежнему видят потенциал одного из лучших голеадоров современности. Ведомая Осимхеном Нигерия выиграла свою подгруппу в африканском отборе, и ни разу не проиграла сборной Ганы в решающем стыке. Увы, всё решило уже устаревшее на многих континентах правило выездного гола. В ответном матче Виктор Осимхен мог добыть для своей страны путёвку в Катар, но его мяч, который должен был стать победным, отменил всевидящий ВАР.

Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон)

Немногие болельщики даже тех клубов, в которых играл Пьер-Эмерик, были осведомлены, за какую сборную выступает их звёздный игрок. Это неудивительно, ведь один самых опасных на пространстве форвардов мира представляет скромный даже по африканским меркам Габон. Вот и в этот раз лучший новичок зимнего трансферного окна в составе «Барселоны» не сумел сотворить чуда. Его команда отстала от победителя квартета – сборной Египта – на 7 очков, а сам Обамеянг отметился скромными 2 мячами в 6 матчах. И всё же стоит отметить относительный прогресс его родной сборной – впервые с 2010 года Габон завершил отборочный этап к чемпионату мира на месте выше третьего в своей группе.

Себастьян Аллер (Кот-д’Ивуар)

27-летний футболист, никогда до этого не претендовавший на статус звезды, проводит исторический сезон. Сейчас Аллер с гигантским отрывом лидирует в списке бомбардиров чемпионата Нидерландов – 20 мячей в 24 матчах. Но квинтэссенцией волшебного сезона ивуарийца стало выступление на групповой стадии ЛЧ, где он отметился минимум одним мячом в каждом (!) из шести матчей «Аякса». Покер в поединке со «Спортингом» помог Аллеру стать первым футболистом в истории, которому удалось забить 5 голов в первых двух турах. А вот привести к желаемому результату родной Берег Слоновой Кости форварду так и не удалось. В решающем матче за первенство в отборочном квартете его сборная всухую уступила камерунцам.

Эрлинг Холанн (Норвегия)

Вокруг одарённого форварда из Норвегии ажиотаж уже не такой, как год назад. Эрлинг по-прежнему легко входит в тройку лучших бомбардиров Бундеслиги, пропустив больше трети матчей сезона: 16 мячей в 17 играх – феноменальный результат. Увы, в последнее время много вопросов вызывает его здоровье. Травмы Холанна стали слишком регулярными. Даже молодой организм не всегда выдерживает всю эту нечеловеческую прыть, которой наделён игрок. В составе национальной сборной Холанн сыграл ниже своих возможностей. Больше половины всех мячей он забил в одном матче – в ворота несчастного Гибралтара. Впрочем, и здесь решающим фактором стала травматичность нападающего: заключительные 4 игры отбора на ЧМ в Катар сборная родины викингов была вынуждена провести без своего главного таланта. Именно на этом отрезке она и растеряла всё своё преимущество перед конкурентами.

Рияд Марез (Алжир)

Пару месяцев назад алжирцев постигла настоящая катастрофа на Кубке Африки, тогда «лисы пустыни» умудрились не попасть даже в топ-16 (!) лучших сборных континента. Отбор же на ЧМ Марез и Ко провели не в пример лучше: на групповой стадии сборная Алжира наколотила 25 мячей (у ближайшего преследователя по этому показателю значится лишь 13), а сам Рияд с пятью голами вошёл в тройку лучших бомбардиров. Увы, но в решающем стыке за путёвку на ЧМ алжирцы стали авторами, пожалуй, самого разочаровывающего «пролёта». Одолев на выезде Камерун в первом матче, в ответном – ВАР отменил сразу два мяча сборной Алжира. Игра перетекла в дополнительное время, и решающий гол дружина Мареза пропустила на 124-й (!) минуте.

Златан Ибрагимович (Швеция)

40-летний лев, как сам себя иногда называет Ибрагимович, не желает даже думать об окончании карьеры. И это неудивительно: разве должен думать о скором уходе на пенсию лучший бомбардир лидера Серии А? К тому же чемпионат, в котором выступает сейчас Златан, всегда считался турниром футбольных «долгожителей». А вот в сборной у великого шведа дела обстоят не так гладко. За время регулярных отлучек Ибры по разным причинам «тре крунур» научились демонстрировать эффективный футбол и без него. В недавних двух стыках шведской сборной за путёвку в Катар форвард Милана суммарно провёл на поле всего 10 минут. И это были минуты отчаяния – его соотечественники почти безнадёжно уступали к тому моменту Польше со счетом 0:2.

Патрик Шик (Чехия)

На недавно проведённом Евро этот статный чех запомнился не только роскошным голом в ворота сборной Шотландии, забитым с центра поля. С 5 мячами в 5 матчах Шик стал одним из главных открытий всего турнира. Не откладывая дело в долгий ящик, центрфорвард сборной Чехии вывел на новый уровень и свою клубную карьеру: в текущем розыгрыше Бундеслиги Патрик отметился 20 голами в 21 матче и умудрился затмить самого Эрлинга Холанна! К несчастью для персональных поклонников чеха, в феврале он получил обидную травму икры, после чего свою международную кампанию последовательно завершили обе его команды. Сначала из Лиги Европы вылетел «Байер», а буквально через неделю судьбу Леверкузена повторила и обескровленная потерей своего главного голеадора сборная Чехии, которая в отборе на ЧМ уступила шведам.

Мохаммед Салах (Египет)

К сожалению, немногие узнают, насколько драматичными выдались решающие поединки африканского отбора. А они стоили того. Практически одновременно с тем как Карл Токо-Экамби на 124-й минуте матча вырвал из рук Рияда Мареза путёвку на ЧМ, в Сенегале проходил полный ремейк недавнего финала Кубка Африки: Садио Мане и Мохаммед Салах снова выясняли в серии 11-метровых, кому достанется всё, а кому – ничего. Два месяца назад очередь бить пенальти так и не дошла до «египетского короля» – точный удар Мане закрыл серию досрочно. В этот раз Салах бил среди первых, однако от перестановки слагаемых результат для египтян не изменился. Мохаммед стал одним трех «фараонов», не реализовавших свои попытки. В итоге Садио Мане решающим голом с точки второй раз за два месяца привёл Египет в состояние футбольного траура.

Жоржиньо и вся сборная Италии

2021 год был буквально пропитан славой для «Скуадра адзурры». Сначала подопечные Манчини произвели фурор на главном турнире континента, завоевав золото Евро. А ещё через какое-то время, благодаря ничьей со швейцарцами, Италия обновила рекорд Европы по количеству матчей без поражений. Тогда казалось, что эта делёжка очков с «крестоносцами» и незабитый пенальти Жоржиньо не приведут к серьёзным последствиям. Однако через 2 месяца история итало-швейцарского противостояния повторилась вплоть до мельчайших подробностей. Вплоть до вновь не реализованного пенальти Жоржиньо – а ведь этот гол дарил бы итальянцам прямую путёвку в Катар! В итоге действующие чемпионы Европы закончили групповой этап на втором месте, получили сложную сетку стыковых матчей, но до решающей схватки с Португалией они так и не дожили, споткнувшись на Северной Македонии. Финита ля комедия!

Эксперты не раз отмечали, что в нынешней Италии нехарактерно мало настоящих суперзвёзд, что сборная как никогда сильна своей выучкой, коллективными действиями. Тем ироничней, что главным антигероем всей отборочной кампании для неё стал игрок, занявший 3-е место в итоговом голосовании за самый престижный индивидуальный трофей «Золотой мяч».

Игорь КАСИМОВ