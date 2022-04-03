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Чемпионат мира по футболу 2022

Бывший тренер сборной Польши: «Месси уже не тот, на ЧМ его могут сделать запасным»

03 Апреля 2022 • 22:47 Комментировать

Бывший наставник сборной Польши Антоний Пехничек не беспокоится о предстоящей встрече поляков с Лионелем Месси на Чемпионате мира.

«Давайте будем честны – Месси уже не тот, что несколько лет назад. Неизвестно, какую роль он будет играть в сборной Аргентины на ЧМ- 2022. Возможно, его посадят на скамейку запасных, учитывая его нынешний уровень. Он может сыграть роль Златана Ибрагимовича, которого выпускают на последние 15-20 минут в матчах сборной Швеции. Но всё же не исключено, что он проведёт грандиозный турнир. Всегда есть место для сюрпризов», – цитирует Пехничека Marca.

Помимо Аргентины и Польши в группе C сыграют сборные Саудовской Аравии и Мексики.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси
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