Бывший тренер сборной Польши: «Месси уже не тот, на ЧМ его могут сделать запасным»

Бывший наставник сборной Польши Антоний Пехничек не беспокоится о предстоящей встрече поляков с Лионелем Месси на Чемпионате мира.

«Давайте будем честны – Месси уже не тот, что несколько лет назад. Неизвестно, какую роль он будет играть в сборной Аргентины на ЧМ- 2022. Возможно, его посадят на скамейку запасных, учитывая его нынешний уровень. Он может сыграть роль Златана Ибрагимовича, которого выпускают на последние 15-20 минут в матчах сборной Швеции. Но всё же не исключено, что он проведёт грандиозный турнир. Всегда есть место для сюрпризов», – цитирует Пехничека Marca.

Помимо Аргентины и Польши в группе C сыграют сборные Саудовской Аравии и Мексики.