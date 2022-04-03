Луческу сообщил, что правительство Украины освободило футболистов от воинской обязанности

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу заявил, что украинские футболисты освобождены от воинской обязанности.

В интервью итальянскому изданию Il Napolista Луческу заявил, что сейчас команда базируется в Румынии. Тренер сообщил, что украинское правительство не стало привлекать футболистов к воинской службе.

Луческу считает, что в данной ситуации выход на чемпионат мира 2022 года – это важное достижение для нации.

Напомним, летом Украина сыграет в стыковом турнире в рамках отбора в групповой этап ЧМ-2022. Соперником по полуфиналу стала Шотландия, а в случае победы украинцы сыграют с Уэльсом.

Если Украина выиграет оба матча, то для нее уже известны соперники – это группа B, где их уже ждет Англия, Иран и США.

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.