ЛГБТ-фаны из Европы осуждают ФИФА и Катар за слабую защиту их прав на грядущем ЧМ-2022

ЛГБТ-сообщество Европы недовольно тем, что организаторы чемпионата мира, а также ФИФА, слабо обеспечивают защиту их прав. Они призвали изменить эту ситуацию, считая, что представители подобных сообществ не могут чувствовать себя в безопасности.

- Наш основополагающий принцип заключается в том, что мы должны иметь возможность следовать за нашими командами, где бы они ни играли, не опасаясь за свою безопасность и не подвергаясь преследованию, - гласит заявление организации.

Чемпионат мира в Катаре впервые пройдет зимой, он начнется 21 ноября и продлится до третьей декады декабря. Действующим чемпионом мира является французская сборная.