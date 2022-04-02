Стало известно, кто сыграет в матче открытия чемпионата мира в Катаре

ФИФА опубликовала полное расписание предстоящего чемпионата мира по футболу, который состоится в Катаре.

В первом матче катарского мундиаля сойдутся сборные из группы А, а именно Голландия и Сенегал. Встреча состоится в 13.00 по московскому времени. В этот же день сыграют ещё три поединка. Англичане встретятся с иранцами, хозяева катарцы примут эквадорскую сборную, а также США сыграет с кем-то из троицы Украина-Шотландия-Уэльс.

Напомним, что мировое первенство по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.