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Чемпионат мира по футболу 2022

Тренер сборной Аргентины надеется, что его команда выйдет в финал чемпионата мира

02 Апреля 2022 • 11:10 Комментировать

Рулевой аргентинской сборной Лионель Скалони заявил журналистам, что верит в успешное выступление своей команды на катарском чемпионате мира.

Скалони сказал, что у Аргентины очень хорошая и сплочённая команда, которая может добиться на предстоящем мундиале очень многого. Лионель выразил надежду на то, что аргентинская сборная сможет дойти до финала чемпионата мира и одержать там победу.

Напомним, что аргентинцы попали в одну группу с Польшей, Саудовской Аравией и Мексикой. Чемпионат мира пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Чемпионат Мира-2022 Лионель Скалони
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