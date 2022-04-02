Тренер сборной Аргентины надеется, что его команда выйдет в финал чемпионата мира

Рулевой аргентинской сборной Лионель Скалони заявил журналистам, что верит в успешное выступление своей команды на катарском чемпионате мира.

Скалони сказал, что у Аргентины очень хорошая и сплочённая команда, которая может добиться на предстоящем мундиале очень многого. Лионель выразил надежду на то, что аргентинская сборная сможет дойти до финала чемпионата мира и одержать там победу.

Напомним, что аргентинцы попали в одну группу с Польшей, Саудовской Аравией и Мексикой. Чемпионат мира пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.