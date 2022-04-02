Быстров: Сербии повезло с командой и поколением

Экс-футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров рассказал журналистам о том, что думает по поводу шансов сербской сборной на предстоящем катарском чемпионате мира.

Быстров сказал «Матч ТВ», что ему очень интересна группа с бразильцами и сербами, так как ему очень импонируют обе сборные. Владимир отметил, что Бразилия точно будет первой, а со второго места в плей-офф выйдет Сербия. Экс-игрок добавил, что сербам очень повезло с командой и поколением, так что Сербия может в итоге далеко пройти.

Напомним, что в группе с бразильцами и сербами также находятся швейцарцы и камерунцы.