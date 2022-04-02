Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Ван Галь признался, что ничего не знает о соперниках Голландии на чемпионате мира

02 Апреля 2022 • 09:50 Комментировать

Опытный наставник голландской сборной Луи ван Галь поделился с журналистами своим мнением по поводу итогов жеребьёвки чемпионата мира.

Ван Галь сказал, что голландской команде попались соперники, о которых он ничего не знает. Опытный тренер отметил, что теперь у него и его аналитиков будет очень много работы. Луи добавил, что «оранжевым» сильно повезло с жеребьёвкой, так как группа получилась весьма удобная, хотя играть с чемпионом Африки будет непросто.

Напомним, что сборная Голландии попала в одну группу с Сенегалом, Катаром и Эквадором.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Луи Ван Галь Сборная Голландии Чемпионат Мира-2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Апреля
10:05 · Чемпионат мира 2022
Быстров: Сербии повезло с командой и поколением
09:50 · Чемпионат мира 2022
Ван Галь признался, что ничего не знает о соперниках Голландии на чемпионате мира
09:21 · Чемпионат мира 2022
Шакири удивлён, что Швейцария снова попала в одну группу с Бразилией и Сербией
09:16 · Чемпионат мира 2022
Уокер: Мундиаль стартует через неделю после последней игры АПЛ, а это играет нам на руку
09:00 · Чемпионат мира 2022
Тренер сборной Японии: Спросим у Иньесты совета о том, как обыграть Испанию
08:50 · Чемпионат мира 2022
Кейн: Будет здорово сыграть в день открытия чемпионата мира
02:43 · Чемпионат мира 2022
Луис Энрике о сборной Испании: «У нас очень четкий стиль игры, конкурировать сложно»
02:08 · Чемпионат мира 2022
Роберто Мартинес рад попаданию сборной Бельгии в группу F
01:52 · Чемпионат мира 2022
Главный тренер сборной Бразилии оценил силу соперников по групповому этапу ЧМ
01:13 · Чемпионат мира 2022
Нигматуллин предрекает неудачу польской сборной в Катаре
00:46 · Чемпионат мира 2022
Тренер сборной Аргентины – о жеребьёвке: «Не стоит ни радоваться, ни расстраиваться»
00:42 · Чемпионат мира 2022
Сборная Дании для французов - знак о грядущей победе в чемпионате мира
00:31 · Чемпионат мира 2022
Сборная Германии сыграет с испанцами в группе ЧМ в рекордный четвертый раз
00:04 · Чемпионат мира 2022
«Мисс Россия – 2003» Лопырева посетила жеребьевку чемпионата мира 2022
01 Апреля
23:48 · Чемпионат мира 2022
Нигматуллин: «Точно буду болеть против Польши, но кончеными тварями их не назову» 1
Все новости
Рекомендуем