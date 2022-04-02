Ван Галь признался, что ничего не знает о соперниках Голландии на чемпионате мира

Опытный наставник голландской сборной Луи ван Галь поделился с журналистами своим мнением по поводу итогов жеребьёвки чемпионата мира.

Ван Галь сказал, что голландской команде попались соперники, о которых он ничего не знает. Опытный тренер отметил, что теперь у него и его аналитиков будет очень много работы. Луи добавил, что «оранжевым» сильно повезло с жеребьёвкой, так как группа получилась весьма удобная, хотя играть с чемпионом Африки будет непросто.

Напомним, что сборная Голландии попала в одну группу с Сенегалом, Катаром и Эквадором.