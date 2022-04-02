Шакири удивлён, что Швейцария снова попала в одну группу с Бразилией и Сербией

Полузащитник швейцарской сборной Джердан Шакири высказался по поводу жеребьёвки чемпионата мира в Катаре.

Шакири сказал, что у Швейцарии очень хорошая группа, но его удивило то, что снова придётся играть с бразильцами и сербами. Джердан отметил, что лишь Камерун для него новая страна. Полузащитник добавил, что он взволнован и с нетерпением ждёт предстоящих матчей.

Напомним, что чемпионат мира в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Швейцарцы сыграют в одной группе с бразильцами, сербами и камерунцами.