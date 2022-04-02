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Чемпионат мира по футболу 2022

Уокер: Мундиаль стартует через неделю после последней игры АПЛ, а это играет нам на руку

02 Апреля 2022 • 09:16 Комментировать

Защитник «Манчестер Сити» и английской сборной Кайл Уокер высказался по поводу того, что чемпионат мира в Катаре пройдёт в конце года, а не в середине, как это было до этого.

Кайл сказал, что за последние два года футболисты привыкли играть чуть ли не каждые три дня, так что всё нормально. Англичанин отметил, что катарский мундиаль стартует через неделю после окончания тура в АПЛ, что поможет футболистам подойти к чемпионату мира в прекрасной форме.

Напомним, что сборная Англии попала в одну группу с США и Ираном. За четвёртое место в группе будут бороться Уэльс, Шотландия и Украина. Мундиаль пройдёт с 21 ноября по 18 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Чемпионат Мира-2022 Кайл Уокер
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