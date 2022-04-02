Кейн: Будет здорово сыграть в день открытия чемпионата мира

Звёздный форвард «Тоттенхэма» и английской сборной Гарри Кейн в своих социальных сетях высказался по поводу жеребьёвки чемпионата мира в Катаре.

Кейн написал, что всегда интересно узнавать о том, с кем его национальной команде предстоит сыграть в группе на мундиале. Гарри отметил, что будет очень здорово сыграть в день открытия чемпионата мира.

Напомним, что сборная Англии попала в группу В вместе с Ираном и США. Последняя команда в группе всё ещё неизвестна. Четвёртую путёвку могут получить украинцы, шотландцы или валлийцы.