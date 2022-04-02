Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Кейн: Будет здорово сыграть в день открытия чемпионата мира

02 Апреля 2022 • 08:50 Комментировать

Звёздный форвард «Тоттенхэма» и английской сборной Гарри Кейн в своих социальных сетях высказался по поводу жеребьёвки чемпионата мира в Катаре.

Кейн написал, что всегда интересно узнавать о том, с кем его национальной команде предстоит сыграть в группе на мундиале. Гарри отметил, что будет очень здорово сыграть в день открытия чемпионата мира.

Напомним, что сборная Англии попала в группу В вместе с Ираном и США. Последняя команда в группе всё ещё неизвестна. Четвёртую путёвку могут получить украинцы, шотландцы или валлийцы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Чемпионат Мира-2022 Гарри Кейн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Апреля
09:16 · Чемпионат мира 2022
Уокер: Мундиаль стартует через неделю после последней игры АПЛ, а это играет нам на руку
09:00 · Чемпионат мира 2022
Тренер сборной Японии: Спросим у Иньесты совета о том, как обыграть Испанию
08:50 · Чемпионат мира 2022
Кейн: Будет здорово сыграть в день открытия чемпионата мира
02:43 · Чемпионат мира 2022
Луис Энрике о сборной Испании: «У нас очень четкий стиль игры, конкурировать сложно»
02:08 · Чемпионат мира 2022
Роберто Мартинес рад попаданию сборной Бельгии в группу F
01:52 · Чемпионат мира 2022
Главный тренер сборной Бразилии оценил силу соперников по групповому этапу ЧМ
01:13 · Чемпионат мира 2022
Нигматуллин предрекает неудачу польской сборной в Катаре
00:46 · Чемпионат мира 2022
Тренер сборной Аргентины – о жеребьёвке: «Не стоит ни радоваться, ни расстраиваться»
00:42 · Чемпионат мира 2022
Сборная Дании для французов - знак о грядущей победе в чемпионате мира
00:31 · Чемпионат мира 2022
Сборная Германии сыграет с испанцами в группе ЧМ в рекордный четвертый раз
00:04 · Чемпионат мира 2022
«Мисс Россия – 2003» Лопырева посетила жеребьевку чемпионата мира 2022
01 Апреля
23:48 · Чемпионат мира 2022
Нигматуллин: «Точно буду болеть против Польши, но кончеными тварями их не назову» 1
23:03 · Чемпионат мира 2022
Нойер прокомментировал предстоящую встречу Германии с Испанией на ЧМ
22:56 · Чемпионат мира 2022
Дешам подвел итоги жеребьевки для сборной Франции
22:48 · Чемпионат мира 2022
Наставник сборной Германии прокомментировал результаты жеребьёвки ЧМ
Все новости
Рекомендуем