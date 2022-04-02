Роберто Мартинес рад попаданию сборной Бельгии в группу F

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес доволен итогами прошедшей жеребьёвки Чемпионата мира.

Соперниками бельгийцев стали сборные Канады, Марокко и Хорватии.

«Я рад, что мы попали в группу F, потому что это позволит нам стартовать позже и лучше подготовиться.

Со сборной Марокко у нас особая связь: наши бывшие игроки – Маруан Феллайни и Насер Шадли – имеют корни в этой стране. Канада отлично провела отборочную кампанию, а сборную Хорватии мы знаем очень хорошо – они не просто так являются действующими вице-чемпионами мира», – цитирует Мартинеса сайт Бельгийской футбольной ассоциации.