Главный тренер сборной Бразилии оценил силу соперников по групповому этапу ЧМ

Наставник сборной Бразилии Тите поделился мнением о жеребьёвке группового этапа ЧМ-2022 в Катаре.

Жребий свёл бразильцев со сборными Сербии, Швейцарии и Камеруна в группе G.

«Это не «группа смерти» и не «группа жизни». Все те же соперники, что и на прошлом Чемпионате мира – не хватает только Коста-Рики! – отметил Тите. – Мы говорим о Швейцарии и Сербии – сборных, которые обошли Италию и Португалию в квалификации. Сборная Камеруна также очень сильна в Африке. Чтобы пройти дальше, нам нужно показать свой самый высокий уровень», – сказал тренер бразильцев.