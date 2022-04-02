Нигматуллин предрекает неудачу польской сборной в Катаре

Польская сборная по футболу является обидчиком российской команды - именно с ее протеста начался сценарий, приведший к исключению российской сборной из стыковых матчей чемпионата мира. Поэтому сейчас к Польше отношение в спортивных кругах России достаточно предсказуемое. К примеру, бывший голкипер российской сборной Руслан Нигматуллин, участник чемпионата мира 2002-го года. Он предрек полякам такой же провал, как и в 2018-м году, когда поляки вылетели после группового раунда.

- Поляки во главе с Левандовски поедут домой после группового этапа. Из группы, думаю, они не выйдут. Аргентина и Мексика. Поляки же, думаю, насладятся только групповым этапом. Но на самом деле большого интереса к играм чемпионата мира не испытываю. Всё-таки смотреть, когда там участвует сборная России, гораздо интереснее, нежели просто наблюдать со стороны, - заявил Нигматуллин в эфире телеканала «Матч ТВ».